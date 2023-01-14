Demirtaş, seçim güvenliğinde Soylu üzerinden örnek verdi: En önemli konu bu

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Seçimin güvenliği bize emanettir” sözünü alıntılayarak “İşte tam da bu nedenle, seçimlerle ilgili en önemli konu budur” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 13 Ocak’taki bir etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları demişti: “Seçimin güvenliği bize emanettir, bu kadrolara emanettir, jandarmamıza, polisimize. Her seçim, seçim bittikten sonra, herkesin sonucunu kabul ettiği, güvenliği açısından herhangi bir tartışmanın olmadığı bir seçim olarak nihayetlendi.”

Demirtaş, Soylu’nun bu sözlerine dair bir haberi alıntılayarak şunları yazdı: “İşte tam da bu nedenle, seçimlerle ilgili en önemli konu budur. Bütün siyasi aktörler bu konuyu, partiler üstü bir yaklaşımla hep birlikte ele almalı. Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız.”