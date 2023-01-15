Nebati’den küçük yatırımcıya: Borsa için büyük bir fırsat doğdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde hayli dalgalı seyreden Borsa İstanbul endeksleri için küçük yatırımcıya bazı ‘nasihatler‘ verdi, önlerinde ‘büyük bir fırsat’ olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul. (AA)

Nebati’nin ısrarla yatırım tavsiye ettiği borsa geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı oldu, ama endeksler 2023’e dalgalı bir seyirde başladı.

Hazine bakanı, 23 Ağustos’ta “Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul” diyerek yatırım tavsiyesi vermişti.

O günden yılbaşına kadar BIST 100 endeksi yüzde 81 artarak, 3.121,52 puandan 5.661,10 puana kadar geldi. Bu dönemde borsaya yatırımcılar akın etti.

Buna rağmen hisselerin yüzde 90’a yakını, yatırımcıların sadece yüzde 3,6’lık küçük bir bölümünün elinde kalmaya devam etmiş, manipülasyon iddialarının da dile getirildiği borsadaki her dalgalanma küçük yatırımcının aleyhine olmuştu.

Bu durum karşısında sık sık yetkilileri uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak dalgalı seyir sonrası yoğun kayıpların geldiği haftada Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) Borsa İstanbul’da küçük yatırımcıyı koruması için seslendi.

BIST 100, 6-12 Ocak arasında yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti.

‘Büyük bir fırsat doğdu’

Bugün Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuşan Nebati ise tüm bunlara rağmen küçük yatırımcıların ‘yüreğine su serpti’, çeşitli nasihatler verdi.

Nebati, şunları kaydetti:

*Borsadan korkmasınlar. Ama mutlaka finansal okuryazar olsunlar. Herkesten akademik derinlik veya uzmanlık beklenemez. Ama bilinçli olarak danışmanlık üzerinden gidilebilir. Kısa gün kârını öncelemesinler. Borsayı bir kumarhane gibi görmesinler. Çünkü Türkiye Borsası için büyük bir fırsat doğdu. Çok sayıda insan borsaya giriyor. Halka arzlarla yeni firmalar borsaya giriyor. Borsa kumar veya kısa gün kârı değil doğru ve verimli bir finansal araç. Kısa vadeli, gündelik bakmasınlar.

*Borsa yatırımcıları asla şunu unutmasınlar: Borsa her zaman bir düzeltme yapar. Aşağı doğru giderken de yukarı doğru giderken de bir düzeltme yapar. Asla paniğe gerek yok. Ayrıca şunu özellikle söyleyeyim birinci muhalefet partisi liderinin sözlerine bakmasınlar. Çünkü bilerek panikletmeye çalışıyor. Milyonlarca insanın girmeye başladığı borsa üzerinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Kesinlikle bu konudaki spekülasyonlara kulak vermesinler.