‘Genç’ borsa yatırımcısına uzman uyarısı: Hisse senetleriyle baş başa kalırlar

Ekonomist Ali Ağaoğlu, bu sene borsa endekslerinde oynaklığın artacağını belirterek, genç yatırımcılara bütün tasarruflarıyla işlem yapmamaları tavsiyesinde bulundu: “Fiyatı artmayan hisse senetleriyle baş başa kalırlar.”

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Geçen hafta perşembe yüzde 7 kayıpla kapatan borsa, cumaysa yüzde 3,5 yükseldi.

Uzmanlar, 2023’ün borsada oynaklık yılı olacağını vurguluyor. Diğer yandan varlıklarının değerini korumak isteyen yatırımcılar, borsaya girmeye devam ediyor.

Nasıl Bir Ekonomi’nin YouTube kanalında konuşan ekonomist Ağaoğlu, geçen haftaki oynaklığa dikkat çekerek, ‘genç’ yatırımcılara seslendi: ”Bu dalgalanmada mutlaka kaldıraçlı, kredili işlemler var. Ama yükselişinin arkasındaki sebep; devletin de hoşuna gittiği şekilde, hisselerin yukarı gitmesini bekleyen veya o amaçla borsada olan çok ciddi genç yatırımcı oluşu. Yani yaş bakımından değil de, yatırımcı açısından yaşları büyük olmayan diyelim. Tecrübeleri fazla yok. Ben bu dönemi daha önce iki, üç kez yaşadım. İşin ustaları daha önceden topladıkları malları bu dönemde son kullanıcılara verir. O son kullanıcılar da uzunca bir süre fiyatı artmayan hisse senetleriyle baş başa kalırlar. Yine aynı döneme doğru geliyoruz.”

Seçim öncesi ve sonrası oynaklığın artacağını belirten Ağaoğlu, genç yatırımcılara bütün tasarruflarını kullanmamalarını önerdi: ”Özellikle genç yatırımcılara gerçekten bütün tasarruflarıyla orada olmamalarını tavsiye edeyim. En azından daha sonra da yatırım yapabilecekleri bir sermayeyi mutlaka ayırsınlar. Çünkü o gün gelebilir. O gün çok ucuza alıp zararlarını kurtarma şansları da olabilir. Vadeli kontratlar, opsiyonlar gibi çok daha farklı enstrümanlar var ve bu enstrümanları da çift yönlü kullanma konusunda kendilerini eğitmelerinde fayda var. Endeks dolar bazında 2,80’lerde. 3,60-65 bandı gibi bir hedefim var benim bu yıl içinde. Bu nasıl olur sorusu; ya fiyatlar artarak olur ya kur düşerek. Ya da Türkiye’de farklı bir durum ortaya çıkar. Onu bilemiyorum ama 3,60’ların üzerine çıkılmasını da çok fazla beklemiyorum. Yani 3’ü baz aldığımızda da yaklaşık yüzde 20’lik dolar bazında bir getiri hiç fena sayılmaz. Ama bunu yakalamanın hayli zor olacağının da altını çizeyim.”