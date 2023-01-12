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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, ‘borsayı düşürenleri’ uyaran SPK’ya görevini hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) Borsa İstanbul’da küçük yatırımcıyı koruması için bir kez daha seslendi.

Fotoğraf: CHP

SPK tarafından günlerdir dalgalı seyreden Borsa İstanbul’la ilgili yayımlanan basın açıklamasında sermaye piyasasının ‘güven ve istikrarını bozacak’ eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı kaydedilmişti.


Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Twitter’dan bir kez daha küçük yatırımcı uyarısını hatırlatarak süre verdi: “SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim.”

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta “Şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti. Nebati, yatırım tavsiyelerini çeşitli tarihlerde sürdürmüştü.

Bakanın son yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine dönmüş, bankacılık endeksi, 12 Eylül’den sonra kısa sürede yüzde 40’a yakın değer kaybetmişti.

Manipülasyon iddiaları sonrası İstanbul merkezli dört ilde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklanmıştı.

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022’de küçük yatırımcıyı uyarmıştı: “Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.” CHP lideri o tarihlerden beri küçük yatırımcıyı uyaran mesajlar paylaşıyor.

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Akşam Postası / 12 Ocak 2023

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