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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi sadece başlangıç, çok kapsamlı reform listemiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘sadece bir başlangıç’ olduğunu belirterek, çok kapsamlı reform listelerinin olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: CHP

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu kararı ‘hukuka uygun’ bulmuştu. Muhalefet liderleri, iktidara gelmeleri halinde bu sözleşmeyi geri getireceklerini belirtiyor.

Kılıçdaroğlu, kadınların belli bir seviyenin üstüne yükselmelerine engel olan ‘cam tavan’ adlı soyut ayrımcılığa dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan “cam tavanı” kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var.”

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