Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını ‘hukuka uygun’ buldu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararının iptali istemiyle açılan davada verilen ret kararını ‘hukuka uygun’ buldu. İstanbul Sözleşmesi için bundan sonraki adım Anayasa Mahkemesi olacak.

Danıştay 10’uncu Dairesi’nde davalar bu yaz görülmüştü. (Fotoğraf: Twitter)

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Kadın örgütleri ve siyasi partiler, bu kararın iptal edilmesi için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 10’uncu Daire de feshe ilişkin iptal istemini reddetmişti.

ANKA’nın haberine göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Daire’nin kararına temyiz başvurularını bugün oy çokluğuyla reddetti. Kurul, kararı ‘hukuka uygun’ buldu. Gerekçesi daha sonra açıklanacak.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, karara tepki göstererek, bundan sonraki aşamanın Anayasa Mahkemesi ve oradan da sonuç alamazlarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olacağını söyledi.

Güllü, şöyle konuştu: “Sayın cumhurbaşkanının tabiriyle ‘Topu ayakta dolaştırma stratejisi.’ Kendilerine göre siyaset malzemesi yapıyorlar. Bu hukuksuz. Danıştay, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlara tiyatro izletir gibi 4 duruşma yaptı. Hakimler, bu sürecin içinde eğlendiler. Sözleşmeden çekilmek hukuksuzdur ve bu tek adam yönetiminin ispatıdır. Buna karşı durmayanların cübbe giymesi sakıncalı.”