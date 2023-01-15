Devlet Bahçeli startı verdi: Bahar mevsimi, seçim mevsimidir

Seçim startı verdiklerini duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin erkene alınmasına dikkat çekti: “Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir.”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, erken seçim için baharı ima etti. (AA)

Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP’de seçimlerin öne alınmasına artık sıcak bakılıyor. AKP’liler bunu ‘erken seçim’ yerine ‘seçimlerin öne çekilmesi’ olarak adlandırılmıştı.

‘Cumhur ittifakı‘ ortağı MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli de bugünkü açıklamasında seçimlerin bahar aylarında yapılabileceğini ima etti.

Baheçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Bildiğiniz ve takip ettiğiniz gibi cumhurbaşkanlığı ve genel seçime yürüyoruz. Verilecek her oy Türk ve Türkiye yüzyılına bir tuğla koyacaktır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir.

*Bugünden başlamak itibariyle, yani 15 Ocak 2023 itibariyle seçim startını veriyor, bu doğrultuda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle aleme duyuruyoruz.