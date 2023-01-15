‘Met Çıkmazı’: Tedavi merkezlerinde bile satılıyor

Video-haber ekibi Voys, Türkiye’de kullanımı hızla artan uyarıcı metamfetamin maddesiyle ilgili bir video dosya hazırladı.

Fotoğraf: YouTube

Youtube kanalında yayınlanan ‘Met Çıkmazı’ adlı haber dosyasında, madde bağımlıları ve satıcılarıyla yapılan görüşmelerin ses kayıtlarının yanısıra uyuşturucu satıcılarının ATAMEM’lere kadar girdiğine yönelik iddiaları doğrulayan görüntüler de yer alıyor.

Türkiye’deki ‘Met salgını’nı son olarak CHP Genel Baykanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geçen kasımda gündeme getirilmişti. CHP lideri, Twitter hesabından yayınladığı videoda şunları demişti: “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘Okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu.”

‘Dershanede tanıştım’

Metamfetamin maddesinin internet üzerinden satışının yapıldığını tespit eden Voys, ulaştığı uyuşturucu satıcısından yarım saat içerisinde madde satın aldı ve alışverişi gizli kamera kaydıyla belgeledi.

Voys, Metamfetamin bağımlılarıyla da mülakatlar yaptı. 22 yaşındaki Rabia, maddeyle ilk kez 16 yaşındayken dershanede tanıştığını, altı yıldır arınmaya çalıştığını, bazı zamanlarda annesini dahi madde satın almaya gönderdiğini anlattı.

35 yaşındaki Ömer ise yoksunluk krizine girdiği sırada 5 bin lira karşılığında tetikçilik yaptığını söyledi.

‘AMATEM’lerde bile satıyorlar’

Madde bağımlıları, uyuşturucu satıcılarının alkol ve madde tedavi merkezlerinde (AMATEM) dahi satış yaptığını iddia etti. Bu iddiayı araştıran Voys ekibi, İstanbul’daki AMATEM’lerden birine ayakta tedavi gören bir uyuşturucu bağımlısı gibi girerek, hastane otoparkından uyuşturucu madde satın aldı. Madde bağımlılarının iddiasını doğrulayan alışveriş, gizli kamerayla da kayıt altına aldı.

‘Günde 100 kişiye satıyorum’

Voys, 17 yaşındaki bir uyuşturucu satıcısıyla yaptığı görüşmenin, gizli ses kaydını da paylaştı. Satıcı, söz konusu ses kaydında, günde 80 ile 100 kişiye Metamfetamin sattığını anlattı.