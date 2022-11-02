Kılıçdaroğlu’ndan ‘uyuşturucu baronları’na: Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz” dedi.

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Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla önceki gün, Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı. İktidarın uyuşturucuyla etkili mücadele etmediğini belirten Kılıçdaroğlu’na art arda tepkiler gelmiş, Jandarma Genel Komutanlığı bu nedenle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Britanya’nın başkenti Londra’da bulunan Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin yeni açıklaması şöyle:

“Türkiye’yi önce maddi açıdan batırdılar. Sonra da kara paraya izin verdiler ve manevi olarak batırma süreci başladı. Erdoğan güya sigaraya karşı. Ama kara parada sorun yok. Ülkeyi gri listeye soktular. Kara para pisliğinin bulaştığı ülkeler listesi bu. Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz. Peki çözüm nerede. Çözüm temiz parayı, temiz yatırımcıyı ülkeye getirmektedir. O paralarla, o yatırımlarla gençleri sokaklardaki bu bataklıktan çekip alacağız. Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra’dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 Trilyon Dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin.”