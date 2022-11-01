Kılıçdaroğlu, ispat isteyen Soylu’ya Türkiye’de öldürülen baronları gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamaları için ispat isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Türkiye’de öldürülen ‘baronların’ isimlerini sayarak yanıt verdi; Soylu’yu istifaya davet etti.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla dün akşam, Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.

CHP lideri bu videoda Soylu’ya şöyle seslenmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Belediye başkanlarımızla da konuştuk gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, rezil adamlara asla sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından Soylu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan art arda açıklamalar geldi, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu yapılacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki metamfetamin salgınına dikkat çekerek iktidarı eleştirdiği açıklamasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ispat isteyerek ‘ses kaydı‘ imasında bulunmuştu.

Bugünkü grup toplantısında buna ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Fotoroman ‘İspatla‘ demiş. Hay hay, son birkaç ayda olan olayları hatırlayalım” diyerek şunları sıraladı:

*Sırbistan’da kırmızı bülten ile aranan ülkenin en kanlı suç örgütü lideri Vukotiç İstanbul’da öldürüldü. Bunun İstanbul’da ne işi vardı? Çünkü İstanbul’u kendisinin yaşayabileceği bir mekan olarak görüyor. Kendisinin korunduğu bir mekan olarak görüyor, sırtımı siyasilere dayadım kimse bana bir şey yapmaz diyor.

*Azerbaycanlı mafya lideri Elnur Gasimov, Ataşehir’de öldürüldü.

*İstanbul’un ortasında, AVM’lerde Gürcü ve İranlılar silahla çatıştılar. Bütün Türkiye izledi.

*Antalya’da bir başka mafya lideri ‘Lotu quli’ öldürülmüştü. Afgan baronları zaten İstanbul’da.

*Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu baronunu ise hapishaneden çıkarıp bıraktılar. Birileri devreye girdi, bir kararla dışarı bıraktılar.

‘Onurun varsa istifa et’

*Bana diyorlar ki ‘İspat et’. Ya siz bunları görmüyor musunuz? Sırtını mafyaya dayarsan zaten bunları göremezsin. Bana dönüp diyorsun ki ‘İspatla’. İşte ispatladım, ne yapacaksın. Onurun varsa, şerefin varsa istifa edersin.

*Kaynağı belli olmayan kirli para. Zaten devletin kayıtlarında var kardeşim. Siz parayı getirin kaynağını sormayacağım diye kanun çıkarttınız. Türkiye şu anda Avrupa’nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor. Pisliğe battık, devlet çürümeye başladı. Kirli paralar kirli insanları şehirlerimize getiriyor.

*Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor yayımladı. Türkiye’de uyuşturucu raporu. Raporda, ‘metamfetamin kullanımı son iki yılda 5,5 kat arttı’ diyor. Suçlularla poz veren birisi var biliyorsunuz. Poz vermeyi bırak, bu raporu oku.

‘Allah belanızı versin’

*Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. Ve gerçekten de 10 yaşındaki bir çocuğun uyuşturucu kullanması ne demektir? Sadece şu söylenir; Allah belanızı versin denir, Allah belanızı versin. Bir yönetim, bir Saray iktidarı kendi evlatlarına bunu nasıl yapar? Ben bunu gündeme getiriyorum, koro halinde saldırıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak! Sizin feriştahınız gelse bu evlatların hakkını, hukukunu korumak benim boynumun borcudur.

*Üç beş kuruş için uyuşturucu baronlarını Türkiye’ye davet ediyorlar. Bu uyuşturucu okulların etrafında satılıyor. İç organları mahvediyor. İstanbul’da bir genç annesini katletti. Ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Ben duyuyorum sesinizi. Çare temiz parayı yep yeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Tertemiz paraları ülkemize getirmektir. Biz krizi temiz paralarla çözeceğiz. Kara para akışı ivedilikle sonlandırılmalı. Uyuşturucu baronlarının da kökünü temizleyeceğiz.