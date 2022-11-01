Soylu imalı konuştu, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Ses kaydı çıkarsa ne olur?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki metamfetamin salgınına dikkat çekerek iktidarı eleştirdiği açıklamasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘ses kaydı‘ imasında bulundu, ayrıntı vermedi.

Kılıçdaroğlu, geçen yıl belediye başkanlarının dinlendiğini söylemişti.

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Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla dün akşam Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.

CHP lideri bu videoda Soylu’ya şöyle seslenmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Belediye başkanlarımızla da konuştuk gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, rezil adamlara asla sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından Soylu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan art arda açıklamalar geldi, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu yapılacağı belirtildi.

‘Ses kaydı çıkarsa…’

Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği konu hakkında ikinci kez kamera karşısına geçen Soylu, ‘ses kaydı’ göndermesi yaptı.

Soylu şöyle konuştu: “Partilisini büyükelçilere gönderdi, altılı masanın ortaya koyduğu deklerasyonu redakte ettirdi. Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa, bir vatansever bu ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur? Bu sorunun cevabını verin.”

Kılıçdaroğlu ‘dinlemelere’ karşı uyarmıştı

Geçen yıl aralık ayında İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ‘teftiş’ başlatmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının dinlendiğini anlatmıştı: “Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. Eğer terör örgütüyle iltisaklı varsa ilgili kamu kuruluşu devlet geleneğinde uyarılır.”