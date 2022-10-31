EGM ve Jandarma, Kılıçdaroğlu’nun ‘metamfetamin’ açıklamasını ‘üstüne aldı’

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun metamfetamin salgınına dair uyardığı videoda isim vermeden “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demesiyle kurumlarının suçladığını öne sürdü, suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

Fotoğraflar: Arşiv

Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.

Söz konusu videoda iktidarın ‘kara parayla meti sokaklara davet ettiğini’ söyleyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da medyaya yansıyan fotoğraflarını hatırlatarak sık sık bahsetmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur.”

CHP lideri, gene iktidarı kastederek “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demişti.

Bu sözle teşkilatın kast edildiği savunulan EGM’nin Twitter hesabındaki açıklamada şunlar yer aldı: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.



Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 31, 2022

Hemen hemen aynı ifadeler kurumun yılı değiştirilerek Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter hesabından da yayınlandı: “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.



Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 31, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu paylaşımları retweet’ledi.