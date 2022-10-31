Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun ‘metamfetamin’ açıklamasına: Yakanı bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun metamfetamin salgınına dair uyardığı videoya yanıt verdi: “Yakanı bırakmayacağız.”

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.

Söz konusu videoda iktidarın ‘kara parayla meti sokaklara davet ettiğini’ söyleyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da medyaya yansıyan fotoğraflarını hatırlatarak sık sık bahsetmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur.”

CHP lideri, gene iktidarı kastederek “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demişti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sözle kurumlarının hedef alındığını savunarak suç duyurusunda bulunulacağını kaydetmişti.

‘Türkiye’nin arabası Togg’u…’

Soylu, Twitter’dan yayınladığı videoda şunları dedi: “Kılıçdaroğlu’nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal’ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKPC ittifakının kayıp SEKİZ saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, polisine, jandarmasına askerine ‘uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar’ iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasını…

Bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin, diyoruz. Tabi namertliğin kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Türkiye Yüzyılını, anlaşılan o ki Türkiye’nin arabası Togg’u, anlaşılan o ki Türkiye’nin başarılarını, herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları tekrar Türkiye’ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız.”