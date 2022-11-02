Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Kılıçdaroğlu hakkında ‘uyuşturucu’ şikayeti

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili açıklaması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla önceki gün, Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.

CHP lideri bu videoda Soylu’ya şöyle seslenmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Belediye başkanlarımızla da konuştuk gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, rezil adamlara asla sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından Soylu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan art arda açıklamalar gelmişti.

AA’nın haberine göre Jandarma Genel Komutanlığının suç duyurusu dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu savunuldu.

Kılıçdaroğlu’nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan ‘Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak’ suçunu işlediği savunuldu.