Narkotik’ten Kılıçdaroğlu’na: Hakkımızı helal etmiyoruz

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, metamfetamin salgınına dair halkı uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi: “Tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz.”

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Kılıçdaroğlu, 31 Ekim’de CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.

Söz konusu videoda iktidarın ‘kara parayla meti sokaklara davet ettiğini’ söyleyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da medyaya yansıyan fotoğraflarını hatırlatarak sık sık bahsetmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur.”

CHP lideri, gene iktidarı kastederek “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demişti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sözle kurumlarının hedef alındığını savunarak suç duyurusunda bulunulacağını kaydetmişti.

Açıklamaya yanıt veren Soylu da Kılıçdaroğlu’nun ‘ses kaydı’ olduğunu ima etmişti.

‘Dünyanın parmak ısırdığı başarılar‘

Narkotik’in Twitter’dan yayınlanan açıklamasında şunlar dendi: “Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yapan, 252 bin 590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22 bin 136’sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz.”

Paylaşımda uyuşturucuyla mücadele verileri de yer aldı.