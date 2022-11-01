Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ‘metamfetamin’ açıklamasına: Aynaya bak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, metamfetamin salgınına dair halkı uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkıştı: “Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara.”

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Kılıçdaroğlu, 31 Ekim’de CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.

Söz konusu videoda iktidarın ‘kara parayla meti sokaklara davet ettiğini’ söyleyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da medyaya yansıyan fotoğraflarını hatırlatarak sık sık bahsetmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur.”

CHP lideri, gene iktidarı kastederek “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demişti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sözle kurumlarının hedef alındığını savunarak suç duyurusunda bulunulacağını kaydetmişti.

Açıklamaya yanıt veren Soylu da Kılıçdaroğlu’nun ‘ses kaydı’ olduğunu ima etmişti.

‘Bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim’

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi altıncı dönem mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.

* Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim.

* (Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları) Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.

* Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara.

* Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

* Böyle bir teşkilata nasıl olur da ‘Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor’ dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır.

* Terörün hedefleri açısından Kızılay’da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur.

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