İlhan Taşçı RTÜK’ü göreve çağırdı: SADAT reklamının anlamı açık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TV 100’de katıldığı programda SADAT reklamı yayımlanmasını ‘vahim’ olarak niteleyip RTÜK’ü göreve çağırdı: “Tehdit edercesine silahlı-paramiliter bir yapının reklamını yapmanın anlamı açıktır!“

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TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Bu sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘dostu’ olduğu ortaya çıkmıştı.

Ardından TV100 yaptığı açıklamada suçu reklam departmanına atmış, kanalın açıklamasında bu ‘hata’nın reklam departmanındakilerin ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığı savunulmuştu.

Kanal yönetimi daha sonra reklam genel müdürü ve yayın sorumlusunu işten çıkarmıştı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı bu olayın geçiştirilemeyeceğini söyledi: “Kılıçdaroğlu yayındayken tehdit edercesine silahlı-paramiliter bir yapının reklamını yapmanın anlamı açıktır! Hele ki Kılıçdaroğlu’nun bu yapıya karşı mücadelesi ortadayken. Vahim durum ‘8 saniyelik’ bir şey diye geçiştirilemez. RTÜK incelemeli!”