Beyni genç tutmanın sırrı: ‘Süper Yaşlı’ diyeti

Uzmanlar, 80’li yaşlarında veya ötesinde olmasına karşın ‘genç kalan’ bir grup insanın sırrının beslenme ve aktivite olduğunu söylüyor.

Fotoğraf: Gracia Lam (NYT)

Nörobilim araştırmacısı Marc Milstein ‘Yaşlanmaya Dayanıklı Beyin‘ adlı kitabında, uzun ömür araştırmacılarının ‘süper yaşlılar’ olarak adlandırdıkları grubun beyinlerini nasıl genç tuttuğunu anlatıyor.

Milstein’in CNBC’deki makalesine göre ‘süper yaşlılar’, hem genetiğin hem de yaşam tarzı seçimlerinin beynin yaşlanma konusunda nasıl bir rol oynadığının harika bir örneği.

Milstein, ‘diyet ve egzersiz söz konusu olduğunda onların alışkanlıklarını da kendi rutinime uyguluyorum’ diyerek beynini genç tutmak için uyguladığı günlük diyetini ve aktivilerini okurları için listeledi.

Sabahları kahve yerine su

İnsan beyninin yaklaşık yüzde 70’i su olduğundan, bol su içmenin beyin işlevlerini en iyi şekilde sürdürmeye yardımcı olduğunu söyleyen Milstein, sabah 7:00’de kalktığında kahve yerine büyük bir bardak su içtiğini ve yüksek proteinli bir kahvaltı yapmadan önce dışarıda 10 dakika yürüdüğünü anlattı:

“En sevdiğim sabah yemeklerim süzme yoğurt, çilek ve fındık, yeşil yapraklı smoothie, doğranmış domates ve guacamole ile çırpılmış yumurta, tacos, pişmiş veya çiğ ıspanak.”

Haftada en az bir kez sosyalleşmek

En zor ve yaratıcı işlerini beynin en uyanık olduğu günün erken saatlerinde halleden ve bu sürede her 30 dakikada bir 2 dakikalık esneme molaları veren Milstein, saat 11:30’da öğle yemeği öncesinde de antrenman yaptığını söyledi:

“Eğer yaz aylarındaysak, hafızayı, bilişsel işlevi ve enerjiyi geliştirdiği için yüzmeye gidiyorum. Beynimiz sosyal bağlantılarla gelişir bu yüzden de haftada en az bir kez öğle yemeği için ailem, kız kardeşim, bir arkadaşım veya karımla buluşmaya çalışıyorum.”

Milstein, saat 12:30 civarı yediği öğle yemeğinde yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve ton balığı, somon, tofu ve tavuk gibi yağsız protein içeren tam tahıllı dürüm, nitrat içermeyen işlenmemiş şarküteri etli sandviç ve fırınlanmış sebzeler tercih ettiğini belirtiyor.

Spor rutinini sık sık değiştirmek

Haftada en az üç-dört gününü bir saat spor yaparak geçiren Milstein, beyin farklı ve çeşitli aktiviteleri sevdiği için spor rutinini sık sık değiştirdiğini söylüyor.

Haftada bir veya iki kez akşam yemeğinden sonra ailesiyle müzik aleti çalan Milstein, en sevdiği akşam yemeklerini de şöyle sıralıyor:

“Brokoli, kuşkonmaz, mantar, ıspanak, közlenmiş kırmızı biber ve çeri domatesli frittata, tavuk veya tofu, siyah fasulye, dolmalık biber şeritleri ve tam tahıllı lavaşlı soğanlı fajitalar, tatlı patates ve buğulanmış yeşil fasulye ile ızgara tavuk ve kabak erişte”

Hafta sonları eğlence

Hafta sonları eğlenceye öncelik veren Milstein, “Hiçbir şey yapmamak için zaman ayırırım. Belki ayaklarımı uzatırım. Bir bahçeye git ve çiçeklere bak. Güneşin batışını izle. Bunlar gerçekten ‘hiçbir şey’ değil, ama hepsi sahip olduğum şeyler” diyor.