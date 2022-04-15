Akşam Postası / 15 Nisan 2022

Kavala’nın tutukluluğu devam

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, aylık incelemede tutuklu iş insanı Osman Kavala’yı yine serbest bırakmadı.

Cumhurbaşkanlığı martta örtülü ödenekten 788 milyon TL harcamış

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcaması martta 788,5 milyon TL’yle rekor kırdı. 2022 yılının ilk üç ayındaysa örtülü harcama 1 milyar 15 milyon TL.

Nebati, en düşük ve en yüksek memur maaşlarını açıklayamadı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, 2022’nin en düşük ve en yüksek memur maaşını sordu.

Bakanlık, en düşük ve en yüksek memur maaşı bilgisinin kendilerinde olmadığını belirterek “Söz konusu sorularınıza ilişkin bilgiler özel çalışma gerektirdiğinden başvurunuza cevap verilememiştir” yanıtını verdi.

İhracatçıya ‘ters köşe’ pazartesi yürürlükte

İhracatçının döviz gelirlerinden Merkez Bankası’na (MB) satış zorunluluğunun yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılması pazartesi yürürlüğe girecek.

Zelenski: Sekiz yılda Rusya’nın saldırılarında 14 bin insanımız öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son sekiz yılda Rusya’nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının öldüğünü söyledi.

Hazine’yi boşaltan BOTAŞ yine de borç batağında: Bankalar geri çevirmiş

Dünyada artan enerji maliyetleri, konut ve sanayiye sağladığı sübvansiyonlar ve TL’deki birikimli değer kayıplarının etkisiyle zarar yazan BOTAŞ’ın bilançosunu daha da baskılıyor.

Motorine 1 lira 79 kuruş zam geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruş zam bekleniyor.

Demirtaş: Demokrasi için uğraşıyoruz, küçük hesaplara teslim olmayacağız

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde birlikte kaldığı Selçuk Mızraklı’yı yazdı: “Çayını halen dokuz şekerli içiyor, değişen pek bir şey yok yani. Hoca halen ‘çok tatlı’.”

Yabancıya konut satışı fırladı: İstanbul ve Antalya’da satışların beşte biri

Türkiye’de yabancılara martta satılan konut satış adedi, yıllık bazda yüzde 31 arttı. Birinci çeyrekler kıyaslandığında artış yüzde 45’e vardı.

Davutoğlu ‘köpürdü’: İtiraz etmeseydim milyara milyar katardım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine gelen bir soruya sinirlenerek “İtiraz etmeseydim benden sonraki başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım” yanıtını verdi.

Erdoğan: Bizans hayranı zihniyet kültür hazinemizin kıymetini bilmemiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Bizans hayranı zihniyetin binlerce yıllık kültür hazinesinin kıymetini bilmediğini’ savundu.

CHP’li Özel’den Soylu’ya ‘Tipitip’ yanıtı: Sen olsan olsan Gargamel’in Azman’ı olursun

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik ‘Tipitip’ benzetmesine, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle aralarında yaşanan polemiğe göndermeyle yanıt verdi: “Sen olsan olsan Azman olursun. Gargamel’in Azman’ı.”

HDP emeklilerin bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması için kanun teklifi verdi

HDP, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 5 bin lira olması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

İTÜ’lü profesör İBB’nin deprem planını eleştirdi: Tek fay yaklaşımı yanlış

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) jeoloji mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İstanbul için tek fay hattı üzerinden hazırlanan olası deprem senaryolarının hatalı olduğunu belirterek “Marmara’da kırılma bekleyen dört fay var” dedi.

Depresyon riskini azaltmanın yolu gerçekten ‘o koltuktan kalkmak’ olabilir

Yeni yayımlanan bir araştırma depresyonla mücadelede az miktarda egzersizin bile işe yaradığını gösterdi.