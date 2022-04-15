Kılıçdaroğlu’ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması: Saygı duyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ‘ittifak içinde ittifak’ açıklamasını şöyle değerlendirdi: “Saygı duyacağız. Ayın 24’ünde toplanacağız. Benim şahsi görüşüm oturulup konuşulur ve liderler karar verirler.”

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Karamollaoğlu, Karar Tv’de iki gün önce katıldığı programda şunları demişti: “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.”

Saadet Partisi lideri dün, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek Twitter üzerinden şunları yazdı: “Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.”

‘Parlamentoda çoğunluğu oluşturmak lazım’

Karar Tv’de Elif Çakır ve Taha Akyol’un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu parlamentoda çoğunluğu elde etmenin önemli olduğunu söyledi. Partisinin başka partilerden isimleri listelerinden aday göstermeye açık olduğunu söyledi.

CHP lideri, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanı adaylığı için ’20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak’ kriterine de değinerek, şunları dedi: “Bazı rahatsızlıkların oluştuğu bilgisi bize de geldi. Gültekin bey ikinci bir paylaşım yaptı, sorun çözüldü. Bir yanlış anlama var. Bir tweet ile düzeltiyor. Gültekin bey sadece benimle değil, diğer liderlerle de görüşecek.”

Macaristan’da altı muhalefet partisinin Viktor Orban karşısında kaybetmesinin Türkiye’yle ‘benzerliğinin olmadığını’ söyleyen Kılıçdaroğlu, Macaristan’da muhalefetin adayının erken açıklandığını vurguladı.

Adaylık konusuna da değinen ana muhalefet lideri, tek adayla ilk turda kazanılacağını söyleyerek, birden fazla adaya kapıları kapattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun altılı muhalefet metni için yabancı bir büyükelçilikten icazet alındığına dair iddiaya da cevap veren Kılıçdaroğlu, Soylu’dan iddiasını ispatlamasını isteyerek “İçişleri bakanı, İçişleri bakanı değil. Ahlaklı adam değil, İçişleri bakanı, uyuşturucu baronlarıyla mücadele eder, onlarla fotoğraf çektirmez” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (Sığınmacılar) Siz bu insanların eski kimliklerini biliyor musunuz? Ya bunlar teröristse ne olacak? Sağlıklı bir demokraside siz bu sorarsınız, yanıt verilir. Soruya hakaretle yanıt veriyorlar.

* Soruyoruz: Sığınmacıların eski kimlikleri sizde mevcut mu? Cevap verilmiyorsa, orada yasa dışı, hukuksuz bir işlem vardır.

* Bürokrasiden bize bilgiler ayrıntılarıyla geliyor. Doğruluğuna emin olduklarımızdan bazılarını kamuoyuyla paylaşıyoruz.

* (KHK mağdurları) Çalışmalar yapıyoruz. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve bazı hukukçu arkadaşlarımız KHK mağdurlarıyla toplantı yapıyor.