Cumhurbaşkanlığı martta örtülü ödenekten 788 milyon TL harcamış

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcaması martta 788,5 milyon TL’yle rekor kırdı. 2022 yılının ilk üç ayındaysa örtülü harcama 1 milyar 15 milyon TL.

Mart 2021’deki 371,6 milyon TL’lik rakama göre yıllık artış yüzde 112. Önceki rekor, Haziran 2021’de 463,7 milyon TL’yle kırılmıştı.

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Sözcü’nün haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün açıkladığı merkezi bütçe istatistiklerinde, ‘gizli hizmet giderleri’ olarak adlandırılan örtülü harcama, 2022 yılının ilk üç ayında 1 milyar 15 milyon TL’ye ulaştı.

Geçen senenin ilk üç ayında 728,7 milyon TL olan örtülü harcama, yıllık bazda yüzde 39 oranında arttı.

2021’de örtülü harcama toplamda 2 milyar 714 milyon TL olmuştu.

Kanundaki tanımı

5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24’üncü maddesinde ‘örtülü ödenek’ tanımlanıyor.

Madde 24’te şunlar yer alıyor: “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleriyle devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir.”

İlgili maddeye göre ‘kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine’ de örtülü ödenek konulabiliyor.

Erdoğan belirliyor

İlgili kanuna göre, Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri harcayanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre harcanıyor ve ödeniyor.