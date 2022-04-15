Depresyon riskini azaltmanın yolu gerçekten ‘o koltuktan kalkmak’ olabilir

Yeni yayımlanan bir araştırma depresyonla mücadelede az miktarda egzersizin bile işe yaradığını gösterdi.

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JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmaya göre tempolu yürüyüş gibi hafif fiziksel aktiviteler bile depresyon riskini büyük ölçüde azaltabiliyor.

Tempolu yürüyüş saatte beş kilometre hızla gitmek ya da dakika başına 100 adım atmak anlamına geliyor.

Araştırma için toplamda 190 bin üzerinde kişinin dahil olduğu 15 çalışmanın metaanalizi yapıldı. Buna göre haftada 75 dakika tempolu yürüyüşe eşdeğer fiziksel aktivite yapan yetişkinlerin, hiç yapmayanlara kıyasla depresyon riski yüzde 18 daha az. Miktar biraz arttığında, haftada 2,5 saat tempolu yürüyüşe eşdeğer aktivitede depresyon riski yüzde 25 oranında azalıyor.

Hiç hareket etmeyen kişilerin günlük hayatına fiziksel aktivite eklemesi durumunda egzersizden sağlanan faydanın en üst seviyeye çıktığı görüldü. Ancak sağlık için önerilen seviyelerin üstünde egzersiz yapmanın ek bir fayda sağlamadığı belirtildi.