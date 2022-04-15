Twitter, Elon Musk’tan korunmak için ‘zehirli hap’ politikasını devreye soktu

Sosyal medya devi Twitter, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın satın alma teklifinden korunmak için ‘zehirli hap’ politikasını devreye soktu.

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Şirketlerin çoğunluk hisselerini kaybetmemek için başvurduğu bir yöntem olan ‘zehirli hap’, hissedarlara indirimli olarak ek hisse satın alma hakkı veriyor. Böylelikle, Musk gibi şirket hisselerinin çoğunluğuna sahip olmak isteyen kişi veya kurumlar engelleniyor.

Henüz Twitter’ın en büyük hissedarı olmasının yankıları sürerken dünyanın en zengin insanı Elon Musk sosyal medya şirketinin tamamını almayı teklif etmişti. Hisse başı 54 dolardan verdiği teklifin toplam değeri 43 milyar dolar.

Teklifin duyurmasından birkaç saat sonra Kanada’daki TED2022 konferansında konuşan Musk “Gerçekten almayı başarabilecek miyim emin değilim” demişti.

Ayrıca teklif reddedilirse B planının hazır olduğunu belirtip ayrıntı vermemişti.

Müzakere masasına oturtulması hedefleniyor

Twitter’ın açıklamasında kurulun şirketin satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından ‘zehirli hap’ planını onayladığı yazıldı.

Twitter Yönetim Kurulu’nun aldığı bu önlemin Musk’ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk’ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor’a yazdığı mektupta ise Twitter’dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını, Twitter’ın ‘özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerektiğini’ söylemişti.

Hissedarlar mahkemeye gitmişti

Twitter’ı aktif şekilde kullanan iş insanının platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk’ın güncel mal varlığı 260 milyar doların üzerinde.

Öte yandan, 11 Nisan’da Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan iş insanının daha önce katılacağını açıkladığı Twitter Yönetim Kurulu’nda yer almayacağını duyurmuştu.

Bu arada, Twitter’ın eski hissedarları, şirket hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Musk aleyhine New York eyalet mahkemesinde şikayette bulunmuştu. Hissedarlar, iş insanının Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği, bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia etmişti.