HDP emeklilerin bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması için kanun teklifi verdi

HDP, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 5 bin lira olması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

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HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, “Açlık sınırı şu anda 5 bin liraya gelmiş durumda. Biz hiç yoksa emeklilerimizin yarasına merhem olması için emeklilerin bayram ikramiyelerinin açlık sınırı seviyesine çekilmesini öneriyoruz” dedi.

ANKA’nın aktardığına göre HDP Ekonomi Komisyonu üyesi milletvekilleriyle TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Paylan, şunları söyledi: “Emekli, dul ve yetim tüm yurttaşlarımız heyecanla bayram ikramiyelerini bekliyorlar. Bayram ikramiyeleri 2018 yılında bin lira olarak açıklanmıştı. O günlerde bin liranın az da olsa bir anlamı vardı. Ama dört yıl içinde gelen enflasyonla, hayat pahalılığıyla birlikte bin liranın artık alım gücü yok oldu. Geçtiğimiz yıl emeklilik ikramiyesini 1,100 lira yaptılar. Emeklilerimizi, dul ve yetimlerimizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı iktidar.

‘Büyük beklenti var’

Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi konusunda büyük beklenti var. Ve bu beklentinin iktidar tarafından karşılanması için bizler de bir çağrı yapmak istiyoruz. Ama bu çağrıya kulak vermeyeceklerini bildiğimiz için de Meclis’e bir yasa teklifi sunduk. Emekli bayram ikramiyelerinin bu bayramda ve Kurban Bayramı’nda 5 bin TL olarak belirlenmesi amacıyla bir yasa teklifi sunduk.“

Bazı siyasi partilerin asgari ücret seviyesinde bir ikramiye verilmesini önerdiklerini ancak asgari ücret açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Paylan, “Şu anda yoksulluk sınırı 16 bin lira. Yoksulluk sınırının 16 bin lira olduğu bir yerde emekli ikramiyelerinin 1000 lira 1500 lira veya 2 bin lira olması kabul edilemez” dedi.

Yaşlılık aylığı alana bayram yok mu?

Teklifin üçüncü maddesinde de çok önemli bir sosyal grubun, yaşlılık aylığı alan 65 yaş üzerindeki 1 milyona yakın kişinin bulunduğunu anlatan Paylan, “Çok cüzi maaşlar alıyorlar. Şimdi buradan bütün Meclis’e bir çağrımız HDP Ekonomi Komisyonu olarak. Bu 1 milyon kişi emekli bayram ikramiyesi alamıyorlar. Onlara bayram yok mu sayın Erdoğan” dedi ve bu gruba da bayram ikramiyesi verilmesini istedi.