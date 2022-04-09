Emeklinin bayram ikramiyesine ‘enflasyon ayarı’ gündemde

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta yıllık enflasyonu yüzde 61,14 açıklamıştı. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda 1100 lira olan ikramiye tutarı, bu oranda artırılırsa yaklaşık 1700 liraya çıkacak.
Uzmanlar enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 70’i aşabileceği görüşünde.
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve AKP’nin ekonomi kurmayları konu üzerinde çalışıyor.
Buna göre toplantılarda farklı rakamlar gündeme getirilse de bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik artırılması görüşü ağırlık kazandı.
Görüşün kabul görmesi halinde torba yasaya ikramiyeyi her yıl enflasyon oranında artıracak bir düzenleme ekleneceği bildirildi.