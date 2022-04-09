Emeklinin bayram ikramiyesine ‘enflasyon ayarı’ gündemde

Muhalefetin dış siyasette çoğu zaman, o siyaseti içerideki desteğe dönüştüren iktidarın yanında hizalanması, muhalefetin kim olduklarını henüz anlamadığım o ‘seçmenin’ oyunu almak için Cumhuriyet’in ‘Aşil topuğu’ (Ecevit’in ifadesi) laiklik ilkesinin açıkça yerle yeksan edilmesine sessiz kalması (sükût-ikrar!), muhalefetin hiçbir etkisi kalmamış bir parlamentoda hâlâ çocuksu gövde gösterileri yapmaya heveslenmesi, ne anlama gelir? Bu davranışları sergileyen muhalefetin, muhalif olduğu nedir?