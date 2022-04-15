Turizmcilerin sattığı döviz kazancının yüzde 40’ını MB alacak

Turizmcilerin döviz kazancını satması durumunda, yüzde 40’ını Merkez Bankası (MB) alacak.

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MB, Görünmeyen İşlemler Genelgesi’ndeki güncellemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40’nı MB’ye satmasına karar verdi.

Satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi MB kuru üzerinden olacak ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.

MB, bugün yayımladığı ihracat genelgesinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenlemişti.

Buna göre ihracatçının döviz gelirlerinden MB’ye satış zorunluluğu yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılmıştı.