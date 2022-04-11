Merkez Bankası, ihracatçılara ‘ters köşe’ hazırlığında

İhracat gelirlerinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılmasını zorunlu kılan düzenlemede oranın yüzde 50’ye çıkarılması planlanıyor.

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MB, ocağın ilk günlerinde ihracat döviz gelirinin dolar, avro ve sterlin cinsi olanların ihracat bedelinin yüzde 25’i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden MB’ye satılmasına karar vermişti.

Türkiye’deki ihracat yüzde 75-80 ithalatla dönüyor, dolayısıyla ihracatçılar işlerini sürdürmek için TL’ye dönen yüzde 25’lik kısımla gidip yine döviz satın alıyor ama alışla satış arasındaki farktan olumsuz etkileniyor.

Reuters’a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, nihai kararın verilmediğini, kararın oranın yüzde 25’te kalma yönünde olabileceğini en çok yüzde 50’ye kadar yükseltilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Ocaktaki ilk kararın ardından MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla bir toplantıda bir araya gelen ihracatçılar, döviz hamlesinin rezervleri artırmak için uygulamaya konduğu ve bir süre sonra eski düzene dönüleceği izlenimi edindiklerini söylemişti.

Kavcıoğlu’nun bu toplantıda kurda büyük volatiliteler beklemediklerini ve TL’nin istikrarlı seyredeceğini belirterek, ihracatçıların endişe etmelerine gerek olmadığını söylediği aktarılmıştı. Hatta toplantıya karılan bir ihracatçı Reuters ajansına “Tahmin ediyorum geçici bir durum. Birkaç ay sonra değiştirirler gibi geliyor. Herhalde rezervlerini artırdıktan sonra uygulamayı bırakırlar diye düşünüyorum” demişti.

Ancak bu dönemde TL yabancı parlar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiş, rezervlerdeyse kayda değer bir artış gözlemlenmemişti.