Bakanlık: Yılbaşından bugüne 21 bin 87 düzensiz göçmen sınırdışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 14 Nisan itibarıyla 2022 yılında 21 bin 87 sığınmacının sınırdışı edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın aktardığına göre sınırdışı edilenlerin 9 bin 654’ü Afganistan, 4 bin 206’sı ise Pakistanlı. 7 bin 227’siyse diğer uyruklardan oluşuyor.

Açıklamada, şunlar dendi: “2021 yılında Doğu illerimizde ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 14 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 2022 yılında ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 127 bin 256 olarak kayıtlara geçmiştir.”

Bakanlık 2016’dan bugüne sınırdışı edilenlerin sayısının 320 bin 172 olduğunu duyurdu.