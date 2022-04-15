Nebati, en düşük ve en yüksek memur maaşlarını açıklayamadı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, 2022’nin en düşük ve en yüksek memur maaşını sordu.

Bakanlık, en düşük ve en yüksek memur maaşı bilgisinin kendilerinde olmadığını belirterek “Söz konusu sorularınıza ilişkin bilgiler özel çalışma gerektirdiğinden başvurunuza cevap verilememiştir” yanıtını verdi.

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Evrensel’den Damla Kırmızıtaş’ın haberine göre 2022 için en düşük memur maaşının 6 bin 429 lira açıklandığını hatırlatan Akkuş İlgezdi, “Açıkladıkları en düşük memur maaşından 1000 lira daha az alan Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli var” dedi.

CHP’li vekilin paylaştığı bordro bilgisine göre bakanlıkta görev yapan, derecesi 1/4 ve 3600 ek göstergeli 24 yıllık teknik personelin mart maaşı 5 bin 365 liraydı.

İlgezdi, bakanlığın memur maaşlarına ilişkin verileri ‘gizleme’ nedenini şöyle açıkladı: “Asgari ücret düzeyinde maaş verdikleri ortaya çıkmasın. Diğer taraftan en yüksek maaşı da açıklamıyor ki, ballı maaşlar alanlar, bir elleri yağda, bir elleri baldaki insanlar ortaya çıkmasın.”