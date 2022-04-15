Son 24 saat: 4 bin 425 vaka, 18 ölüm

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak İstanbul için tek fay hattı üzerinden hazırlanan olası deprem senaryolarının hatalı olduğunu belirterek “Marmara’da kırılma bekleyen dört fay var” dedi.