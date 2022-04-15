Son 24 saat: 4 bin 425 vaka, 18 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 425 vaka kaydedildi, 18 kişi öldü.
Bir günde 171 bin 946 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 14 bin 493.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak İstanbul için tek fay hattı üzerinden hazırlanan olası deprem senaryolarının hatalı olduğunu belirterek “Marmara’da kırılma bekleyen dört fay var” dedi.
Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’ın tüm hisselerini satın almak için sunduğu teklifin kabul edilmemesi halinde B planının hazır olduğunu söyledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine gelen bir soruya sinirlendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son sekiz yılda Rusya’nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının öldüğünü söyledi.
Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruş zam bekleniyor.