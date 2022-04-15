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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 4 bin 425 vaka, 18 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 425 vaka kaydedildi, 18 kişi öldü.

Bir günde 171 bin 946 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 14 bin 493.

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