Demirtaş: Demokrasi için uğraşıyoruz, küçük hesaplara teslim olmayacağız

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde birlikte kaldığı Selçuk Mızraklı’yı yazdı: “Çayını halen dokuz şekerli içiyor, değişen pek bir şey yok yani. Hoca halen ‘çok tatlı’.”

Demirtaş, “Ayak oyunlarına, küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız” dedi.

Fotoğraf: Twitter/Selahattin Demirtaş

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu Demirtaş’ın bir dönem aynı hücrede kaldığı eski HDP Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan 6 Ocak’ta tahliye edilmişti.

Bunun ardından Kayseri Bünyan Cezaevi’nde 2019’dan beri tutuklu olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı Selçuk Mızraklı’nın Demirtaş’la aynı hücrede kalma talebi kabul edilmişti.

Artı Gerçek haber sitesindeki yazısında Mızraklı’yla tanışma hikayesini anlatan Demirtaş, “Ona iftira atan yalancı tanık Kayseri Bünyan Cezaevinden tahliye edilirken kendisi Diyarbakır’dan getirilip Kayseri Bünyan Cezaevine, o iftiracının yerine konuldu” dedi.

‘Ucuz komplolara teslim olmayacağız’

Demirtaş, Mızraklı’nın ilk tanıştıklarındaki gibi çayı ‘dokuz şekerli’ içmeye devam ettiğini belirtirken, direnmekte kararlı olduklarını söyledi: “Buradayız şimdilik. Halkımıza yapılan zulümlere ve haksızlıklara karşı beraber direniyoruz. Dışarıda milyonlar, içeride on binler boyun eğmiyoruz, teslim olmuyoruz. Bu gidişatın, bu düzenin değişeceğine yürekten inanıyoruz. Kararlıyız, umutluyuz.

Zorluklar, engeller, bizi susturmaya çalışanlar, duruşumuzdan rahatsız olanlar yok mu? Çok var. Tahmin ettiğinizden de çok hem de. Ama bizim yüzümüz sadece ve sadece halka dönük. Halk ne istiyorsa ne diyorsa öyle olacak. Biz halkımıza, yeri geldiğinde hizmetkarlık yeri geldiğinde öncülük yapmaktan hiç geri durmadık, bu duruşumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu zulüm artık bitsin istiyoruz. Ülkeye demokrasi ve barış gelsin diye uğraşıyoruz. Ayak oyunlarına, küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız. Bizi yok sayanlara da yok etmek isteyenlere de boyun eğmedik, kimseden merhamet dilenmedik. Bugünlere hep direnerek geldik, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ve emin olun kazanacağız, mutlaka kazanacağız.”