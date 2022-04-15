CHP’li Özel’den Soylu’ya ‘Tipitip’ yanıtı: Sen olsan olsan Gargamel’in Azman’ı olursun

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik ‘Tipitip’ benzetmesine, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle aralarında yaşanan polemiğe göndermeyle yanıt verdi: “Sen olsan olsan Azman olursun. Gargamel’in Azman’ı.”

Görsel: Diken

Soylu’nun bakanlığın internet sitesinde yayınlanan konuşmasıyla ilgili bölümde, kendisine “Tipitip” diyerek parantez içinde ‘Özgür Özel’ yazdırdığına değindi. Dört yıl önce Bahçeli’nin kendisine aynı benzetmeyi yaptığını anımsatarak şunları söyledi:

“Şimdi geldik ‘suç işleri bakanı’na. Yaptığı konuşmada olmayan kısmı, İçişleri Bakanlığı’nda ‘Özgür Özel’ diye parantezleyerek açıklıyor. Birincisi; siyasi polemikleri bakanlığın sitesine alet etme kardeşim, mecran mı yok? Twitter’e koy, kendi internet sitene koy, partinin sitesine koy. Niye bakanlığı alet ediyorsun?

Ne demiş? Sayın Devlet Bahçeli, bana ‘Tipitip’ demişti, bu tutmuş iki üç yıl sonra bunu hatırlamış, Özgür Özel’e ‘Tipitip’ demiş. Sen bilmiyor musun? O bana ‘Tipitip’ dedi, ben kapıdan çıktım, 20 tane kamera, ‘Ne diyeceksiniz’ dedi. ‘Sevimli kahramandır, gözlüğümle de burnumla da barışığım, çocukların sevdiği Tipitip, siyasetin Tipitipi olmak beyefendi gibi Gargamel olmaktan iyidir’ demiştim.

‘Devlet bey fırça atmıştı’

Sonra bir daha Devlet bey, hiç onu kullanmadı. O metni yazana attığı fırça da siyaset tarihine geçti. ‘Bu lafın dönüşünü hesap etmiyor musunuz’ diye. Bu Tipitip lafını sen dersen, Devlet beye Gargamel cevabını hatırlatırsın.

‘Bu işlere girme çırak çıkarsın’

‘Burada bunun rolü ne’, dersen. Gargamel’in peşinde koşan bir Azman var. Gargamel’in çırağı, suç ortağı, Gargamel ne derse onu yapan. Sen olsan olsan Azman olursun. Gargamel’in Azman’ı. Gargamel veriyor istikameti yapıyorsun, yaptırıyorsun. Bu işlere girme çırak çıkarsın, kardeşim.“