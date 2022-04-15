MB’nin ‘makro ihtiyati’ mesajı ‘işkillendirdi’: ‘Finans dünyasını uykusuz geceler bekliyor’

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın faizle ilgili kararında yer alan ‘makro ihtiyati tedbir’ mesajı için yeni sürpriz düzenlemeler gelebileceğine işaret ederek, “Finans dünyasını uykusuz geceler bekliyor“ dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dünkü toplantısından sonra politika faizini yüzde 14’te sabit tuttuğunu duyurdu. Beklentiler de yüzde 61,14’e yükselen tüketici enflasyonuna rağmen bankanın faizi sabit tutmaya devam edeceği yönündeydi.

MB, faiz kararını açıkladığı metinde ‘makro ihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirileceği’ ifadelerine ilk kez yer verdi. Bu mesaj iktisat çevrelerini ‘işkillendirdi.’

‘Geceyarısı düzenlemeleri görebiliriz’

Dünya’dan Hakan Güldağ’a konuşan Ağaoğlu, bu ifadeyi şöyle yorumladı: “İhtimaldir ki, Merkez Bankası hedefe yönelik krediler verilsin, krediler spekülatif amaçlı döviz alımlarına ve diğer finansal araçlara gitmesin, amacına uygun kullanılsın demeye çalışıyor. Ve buna uygun olarak da ihtimaldir ki, teşvik edici bazı düzenlemeler yapabilir. Bu da zorunlu karşılıklardan geçiyor diye düşünüyorum. Belki BDDK ile bir işbirliği yapılıp ortak bir çalışma ile kredi kapasitesine veya belli türdeki kredi kapasitesine ulaşıldığında, mesela kar dağıtabilir. Yani böyle birtakım enstrümanlardan herhalde bahsediliyor. Bu setin ne olduğunu bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde birkaç sürpriz geceyarısı düzenleme görebiliriz.”

Merkez Bankası makro ihtiyati politikaları ‘oluşması muhtemel sistemik finansal risklerin sınırlanması/önlenmesi amacıyla uygulamaya konulan, geleneksel makroekonomik politikaları tamamlayıcı nitelikteki araçlar’ diye tanımlıyor.