Davutoğlu ‘köpürdü’: İtiraz etmeseydim milyara milyar katardım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine gelen bir soruya sinirlenerek “İtiraz etmeseydim benden sonraki başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım” yanıtını verdi.

AKP’den kopan isimler, farklı partiler kurup iktidarın karşısına geçseler de muhalifler tarafından bu ‘geçmişleri’ nedeniyle eleştiriliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eski AKP’li kimliği nedeniyle öğrencilerin protestosu sonucu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı söyleşiyi iptal etmek zorunda kalmıştı.

AKP’nin 62 ve 63’üncü hükümetlerinde iki seneye yakın başbakanlık yapan Davutoğlu da Diyarbakır ziyaretinde eleştirilince ‘köpürdü’.

Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara o zaman itiraz etmediği eleştirilerine yanıt veren Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım” dedi. Davutoğlu’ndan sonra görevi Binali Yıldırım almıştı.

Yıldırım, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda adı geçen isimlerden biriydi. Devlet ihalelerini almak isteyen kişilerden para toplandığı, bu paraların bir ‘havuz’da biriktirildiği ve bu ‘havuzu’ idare eden kişinin Yıldırım olduğu ileri sürülmüştü.

Suç örgütü lideri Sedat Peker de bir videosunda, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen ocak ve şubatta Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüştü.