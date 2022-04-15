Varlık Fonu’na imtiyaz getiren teklif komisyonda kabul edildi

Bankacılık Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifle Varlık Fonu’nun (VF) şirketleri, kamu şirketlerine uygulanan mevzuat ve kısıtlamalara tabi olmayacak.

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AKP’lilerin imzası ile Meclis’e sunulan 20 maddelik torba kanun teklifiyle Varlık Fonu’na imtiyazlar getiriliyor.

Komisyonda kabul edilen teklifin, Genel Kurul’da da kabul edilmesi halinde Varlık Fonu tarafından hâkim hissedar olarak kurulacak şirketler, alt fonlar ve bunların bedelini ödeyerek sermayesinin veya katılım paylarının yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonları; hisse devir tarihinden itibaren kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmayacak.

Bu kısıtlamalara tabi olmama durumu şirket VF’de olduğu sürece devam edecek.

AKP’liler bu maddeyi, ‘Şirketlerin değer kaybına uğramaması, özel sektörle rekabetlerine devam edebilmeleri’ olarak gerekçelendirdi.

Teklifte yer alan bir diğer maddeyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun devletin aleyhine açılan davaları takip için cumhurbaşkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirirken harcamaları fon bütçesinden karşılanacak.

Yine teklifle bilançolarında yer alan yabancı cinsinden paraları Türk Lirası’na 2022 yılının sonuna kadar çeviren şirketlerin, bu paralar için açılacak mevduattan gelecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden istisna olacak.

Muhalefet: Acele edildi

Muhalefet milletvekilleri teklifin kabulünde acele edildiğini söyleyerek eleştirdi.

CHP’li üye Bülent Kuşoğlu, Meclis Genel Kurulu’nun çalışmadığı bir günde önemli bir kanunun hızlıca komisyondan geçirilmek istendiğini söyledi. Kuşoğlu, teklifin ‘koştur koştur’ ele alındığını belirtti.