İBB sözcüsünden Marmaray’a yanıt: Bakmayın Twitter’da hava atmasına

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’ın kurumsal hesabından kendisi hakkında yazılan tweet’lere cevap verdi: “Bakmayın Twitter’da hava atmasına. Marmaray’ı yönetenlerin yüzde 40 indirim talebini 48 saatte uygularız.”

Fotoğraf: AA

İBB Meclis toplantısında, toplu taşımaya yüzde 40’lık zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu akaryakıt zamlarını hatırlatarak kararı veto edeceğini duyurmuştu.

Ongu,n bugün Twitter hesabı üzerinden söz konusu zamda İBB’nin Marmaray biletlerindeki farkı da sübvanse edeceğine dair Oda Tv’nin haberini alıntılayarak şunları yazdı: “İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız.”

İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı’nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız; https://t.co/spVlV7W9b3 pic.twitter.com/TIjOprO0h2 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 15, 2022

Bunun üzerine Marmaray’ın kurumsal hesabından Ongun’un tweet’inin ekran görüntüsü paylaşılarak şunlar yazıldı: “Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır.”

Yalancılıkta zirve yaptılar!



Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır. pic.twitter.com/4b1Sn9zlAH — Marmaray (@Marmaraytcdd) April 15, 2022

Ongun ise şöyle cevap verdi: “İBB yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray’a aktarıyor. Bakmayın Twitter’da hava atmasına. Marmaray’ı yönetenlerin yüzde 40 indirim talebini 48 saatte uygularız. Marmaray’ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?”

İBB yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray’a aktarıyor. Bakmayın Twitter’da hava atmasına. Marmaray’ı yönetenlerin %40 indirim talebini 48 saatte uygularız. Marmaray’ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız? pic.twitter.com/EK2IAngg6F — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 15, 2022

‘İndirim yap herkese yansıtayım’

İstanbul’daki toplu taşımaya yüzde 40’lık zam 9 Nisan’da devreye girmişti.

İBB, zammın akaryakıt zamlarının bir sebebi olduğunu belirtiyor. İmamoğlu, üç gün önce ulaşımda olası bir indirim için hükümete şöyle ‘yol göstermişti:’ “Memleketi zora sokan hükümetin kendisi. Şimdi ‘Gençlere yapılan bu zammı İBB karşılasın’ diye İBB Meclisi’ne önerge vereceğiz diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatında indirim yap. Ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım. Böyle kandırmaca akıllar üzerinden milletle dalga geçmenin sebebi yok. Ülkemiz ekonomik olarak zor durumda. Bunun da sebebi ne yazık ki ülkeyi yöneten hükümetin aklı.”