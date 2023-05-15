Akşam Postası / 15 Mayıs 2023

YSK başkanı: Seçim ikinci tura kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener sandıkların tamamının açıldığını belirterek, son verileri açıkladı.

Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu: Buradayım be, bur-da-yım

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yayınladığı videoyla ümitsizliğe kapılan seçmenleri cesaretlendirdi.

Sinan Oğan, ikinci turda ‘rahat bir seçim’ vadetti

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyecekleri adayın ‘rahat bir şekilde’ kazanacağını savundu.

Borsa sert düştü: Devre kesici çalıştırıldı

Borsa İstanbul, seçimin ikinci tura kalacağının belli olmasının ardından haftaya yüzde 6,38 azalışla başladı. Düşüş sonrası devre kesici sistemi çalıştırıldı.

Altı ayın zirvesi: Türkiye’nin iflas riski primi fırladı

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 500’ü aşarak son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Deprem bölgesi: Erdoğan oyunu korudu, AKP düştü

Tayyip Erdoğan ve AKP’nin deprem bölgesinden 2018 ve 2023’te aldığı oy oranlarını derledik.

İzmir’de CHP 14 vekil çıkardı: TİP kıl payıyla kaçırdı

İzmir’in Meclis’e gönderdiği 28 vekilin 14’ü CHP’den seçildi. AKP ise sekiz vekil çıkardı. TİP adayı İrfan Değirmenci, ikinci bölgede milletvekilliğini kıl payıyla kaçırdı.

Dolar satış kurları: Makas 2,5 TL’yi aştı

Bankalarda döviz alış ve satışı arasındaki makas 2,5 TL’yi aştı.

İstanbul’un vekilleri: AKP 40 koltuk kazandı

Kesinleşmemiş sonuçlara göre AKP, İstanbul’daki 98 vekil koltuğunun 40’ını aldı. CHP’nin çıkardığı vekil sayısıysa 31.

CHP listelerinden en az 34 ittifak adayı Meclis’e girdi

Millet ittifakı paydaşları DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ne listelerinde yer veren CHP’nin toplam milletvekili sayısı 168 oldu. CHP listelerinden Meclis’e giren 168 ismin 34’ü ittifak ortaklarının üyeleri oldu. Meclis’e en fazla vekille giren ortaksa DEVA Partisi.

HDP ve Yeşil Sol’dan seçim açıklaması: Sonuç başarısız, gereğini yapacağız

Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın’la HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP Genel Merkezi’nde seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ortak açıklamayı Uçar yaparken, Sancar soruları cevaplandırdı.

Yabancı yatırımcılardan ilk yorumlar: En kötü sonuç

Uluslararası yatırımcılar, dünkü seçim sonuçlarının piyasalar için en kötü sonuçlardan biri olduğunu söylüyor.

Ankara’nın seçimi: 15 vekil AKP’nin

Ankara’da 34 vekilin 15’i AKP’ye, 13’üyse CHP’ye gitti. Emek ve özgürlük ittifakı kentte vekil çıkaramadı.

CHP’den ‘sistem çöktü’ iddiasına yanıt: Sorun yaşamadık

CHP bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, ‘CHP’nin veri sistemi çöktü’ iddiasını yalanlayarak, “Sistemsel hiçbir sorun yaşamadık. Tüm Türkiye’de örgütlerimiz bize veri gönderdi. Bazıları coğrafi koşullar sebebiyle geç gönderdi” dedi.

Büyük Birlik, Memleket ve Zafer Partileri vekil çıkaramadı

Resmi olmayan sonuçlara göre Büyük Birlik Partisi (BBP), Memleket Partisi (MP) ve Zafer Partisi (ZP) yeni dönemde Meclis’te temsil edilmeyecek.