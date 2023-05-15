ABD medyası: Erdoğan ‘negatif kampanya’nın meyvelerini topladı 

Türkiye’daki seçim sonuçları ABD medyasını da şaşırttı.

The New York Times, ‘‘Heyecan dolu seçimde ikinci tur’’ diye başlık attığı haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘muazzam’ bir gücü bulanmasına rağmen Türk halkının sandığa güveninin sürdüğünü ve seçimleri hala ciddiye aldığını belirtti.

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Milliyetçi söylem kazandı

Ayrıca haberde, seçimi Erdoğan’ın ve Sinan Oğan’ın milliyetçi söyleminin kazandığı yazıldı: ‘‘Türk seçmenler sandıkta dış politikaya öncelik vermese de Erdoğan’ın seçim kampanyasında milliyetçi söylemi kullanması hem kendisi hem de muhafazakar ittifakı için işe yaramış görünüyor. Ayrıca ikinci turda milliyetçi tutumları daha etkin benimseyen aday, Oğan’ın destekçilerini yanına çekebilir.’’

‘Negatif kampanya’nın meyveleri

Washington Post, ‘‘Erdoğan önde, Türkiye ikinci tura gidiyor’’ manşetini attı.

Gazete, kaotik bir seçim gecesinden sonra seçim sonuçlarının anketlere meydan okuduğunu yazdı. Sonuçlara ilişkin, Erdoğan’ın muhalefeti terörizmin destekçisi olarak yaftalayarak yürüttüğü ‘negatif kampanya’nın meyvelerini topladığı belirtildi.

Anahtar Oğan’da

‘‘Türkiye bıçak sırtı seçimlerde ikinci tura gidiyor’’ başlığını tercih eden CNN, Oğan’ın ikinci turda ‘anahtar’ rol üstleneceğini yazdı.

‘Erdoğan beklentileri aştı’

CNBC, ‘‘Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir ikinci tura gidiyor’’ manşetiyle öne çıktı.

Chicago Tribune ise, ‘‘Erdoğan beklentileri aştı’’ başlığını attı.