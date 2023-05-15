Altı ayın zirvesi: Türkiye’nin iflas riski primi fırladı

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 500’ü aşarak son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fotoğraf: AA

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Türkiye’nin CDS primleri geçtiğimiz hafta, beş ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti.

Ancak dünkü sonuçların ardından CDS primleri, cumaya kıyasla 105 puan artarak 597 oldu.