Türkiye’nin iflas riski primi 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 900’ü aşarak 2008’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Fotoğraf: AA

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yükseliyor.

Türkiye’nin CDS priminin yükselmesi halinde, piyasaların gerilimi de artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın haziran başı açıkladığı önlemler, piyasayı memnun etmeyince CDS’nin yükselişi de hızlanmıştı. CDS aynı tarihlerde 800 baz puan seviyesini aşarak 2008’den bu yana kaydettiği zirveyi yenilemişti.

Dolar/TL aralık 2021 seviyelerine geri dönebilir

Dolar endeksi dün 109 seviyesinin üzerinde tarihi zirveye ulaşırken, dolar/TL ise bugün 17.51 lirayı geçti. Dolar/TL’de böylece bu yılki yükseliş yüzde 30,5’i aşarken temmuz boyunca artış yüzde 5’e yaklaştı.

Bu arada Türkiye’nin beş yıllık CDS’i 900 baz puanı aşarak 2008’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dolar/TL gün sonuna doğru 17.47 seviyelerinde yer aldı.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın aktardığına göre teknik analizlerde dolar/TL’de kritik nokta olarak işaret edilen 17.5 lira seviyesinin uzun süre üzerinde kalınması durumunda uzmanlar Aralık 2021’de görülen seviyelerin tekrar gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Kurda yılın zirvesinin ardından gözler haftaya perşembe toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

Analistler yüzde 14 seviyesindeki politika faizinde değişiklik beklemiyor.