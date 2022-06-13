Türkiye’nin iflas riski primi 2003 seviyelerine dönüyor

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 2003’ten bu yana en yüksek düzeyde günlük kapanışa hazırlanıyor.

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CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yükseliyor.

Türkiye’nin CDS priminin yükselmesi halinde, piyasaların gerilimi de artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçen hafta açıkladığı önlemler, piyasayı memnun etmeyince CDS’nin yükselişi de hızlanmıştı. CDS geçen hafta 800 baz puan seviyesini aşarak 2008’den bu yana kaydettiği zirveyi yenilemişti.

Bugün Türkiye’nin CDS’si 837 baz puan seviyesini gördü. Haftanın ilk işlem gününde 831 baz puanın üzerinde kapatması durumunda risk priminde 2003’ten bu yana en yüksek kapanış kaydedilmiş olacak.

Mart 2003’te CDS’de 1416 baz puanlık kapanış görülmüştü.