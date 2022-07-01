Yatırımı riskli gören yabancı, enerji sektöründen çıkıyor

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM), sistemdeki değişiklikler ve ülke kredi risk priminin yükselmesi nedeniyle cazibesini yitiriyor. Son ihalelere yabancılar katılmadı.

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Türkiye’nin yabancı sermaye ihtiyacı, kabaran enerji faturası, yükselen cari açık, enflasyon ve dolar kurundaki hareketler nedeniyle hemen her geçen gün daha da artıyor.

AKP hükümetinin öngörülemez ekonomi politikaları nedeniyle yabancı yatırımcı tarafında görünüm hayli bozuk.

Uygulanmaya başladığında Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün önünü açan YEKDEM, sistemdeki değişiklikler ve ülke kredi risk priminin (CDS) yükselmesi nedeniyle cazibesini yitiriyor.

Dünya’dan Erkan Çakan’a konuşan sektör temsilcileri, “TL bazlı ihalelere yabancı ilgi göstermiyor” dedi.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, TL’ye dönülmesinden sonra 2021 ve 2022’de düzenlenen ihalelerde yabancı yatırımcının ortaklık veya direkt yatırımı bulunmuyor.

Geçen yıl 24-27 Mayıs’ta düzenlenen YEKA GES-3 ihalesinde 74 adet GES’i 30 şirket kazandı. Bu şirketler arasında yabancı yatırımcı yok. Yakın zamanda yapılan YEKA GES-4’ün 1 ve 2’nci kısım yarışmalarına da yabancı yatırımcı yer almadı.