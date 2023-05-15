Anadolu Ajansı, ‘Yalancı’ diyenlere dava açmaya hazırlanıyor

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, “Kim Anadolu Ajansı’na yalancı demişse hepsine dava açacağız” dedi.

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AA, seçim sonucu verilerini cumhur ittifakı lehine yüksek göstererek açmak ve sona doğru akışı yavaşlatmak gerekçesiyle eleştiriliyor. Muhalefet liderleri de bu konuda sık sık AA’yı verileri yanlış vermekle suçluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oylarını yüzde 60’lardan başlatılıp yüzde 50’nin altına gerilemesine ilişkin soruyu yanıtlayan AA Müdürü Karagöz, şunları dedi:

“Hiç hayatında seçim yaşamamış biri böyle iddialarda bulunabilir ama bir siyasi parti üyesi bilir ki Türkiye’de seçimde sandık açılır, oylar sayılır ıslak imzalar ile tutanak tutulur ve kapıyı asılır. Siyasetle ilgilenen kendisine gazeteci diyen herkes bilir ki bu iş Anadolu’da daha hızlıdır, İstanbul’daki metropollerde daha yavaştır.

Bir siyasinin AA’yı hedef alan o açıklamasından sonra arkadaşımıza saldırılar oldu, hakaretler oldu. Dava açacağız. Kim Anadolu Ajansı’na yalancı demişse hepsine dava açacağız, hukuk önünde hesaplaşacağız. Arkadaşlarımızın kişisel zararları varsa onlar da dava açacak.”