Deprem bölgesi: Erdoğan oyunu korudu, AKP düştü

Tayyip Erdoğan ve AKP’nin deprem bölgesinden 2018 ve 2023’te aldığı oy oranlarını derledik.
AA’nın verilerine göre sandıkların yüzde 99,87’si açıldı.
6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerden etkilenen 10 ilde 2018 ve 2023’te Erdoğan ve AKP’nin (Erdoğan/AKP) aldığı oy oranı şöyle:
Adana
- 2018: Yüzde 44,13 / 34,7
- 2023: Yüzde 43,92 / 30,82
Adıyaman
- 2018: Yüzde 67,41 / 55,1
- 2023: Yüzde 66,2 / 52,34
Diyarbakır
- 2018: Yüzde 27,39 / 21,46
- 2023: Yüzde 26,48 / 23,15
Gaziantep
- 2018: Yüzde 63,93 / 51,45
- 2023: Yüzde 59,76 / 44,9
Hatay
- 2018: Yüzde 48,54 / 36,2
- 2023: Yüzde 48,03 / 33,83
Kahramanmaraş
- 2018: Yüzde 74,18 / 58,47
- 2023: Yüzde 71,88 / 47,72
Kilis
- 2018: Yüzde 70,09 / 50,83
- 2023: Yüzde 65,55 / 39,67
Malatya
- 2018: Yüzde 69,19 / 53,87
- 2023: Yüzde 69,39 / 45,15
Osmaniye
- 2018: Yüzde 62,98 / 36,27
- 2023: Yüzde 62,31 / 33,17
Şanlıurfa
- 2018: Yüzde 64,77 / 52,67
- 2023: Yüzde 62,01 / 43,0