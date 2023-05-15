Deprem bölgesi: Erdoğan oyunu korudu, AKP düştü

Tayyip Erdoğan ve AKP’nin deprem bölgesinden 2018 ve 2023’te aldığı oy oranlarını derledik.

Hatay. Fotoğraf: AA

AA’nın verilerine göre sandıkların yüzde 99,87’si açıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerden etkilenen 10 ilde 2018 ve 2023’te Erdoğan ve AKP’nin (Erdoğan/AKP) aldığı oy oranı şöyle:

Adana

2018: Yüzde 44,13 / 34,7

2023: Yüzde 43,92 / 30,82

Adıyaman

2018: Yüzde 67,41 / 55,1

2023: Yüzde 66,2 / 52,34

Diyarbakır

2018: Yüzde 27,39 / 21,46

2023: Yüzde 26,48 / 23,15

Gaziantep

2018: Yüzde 63,93 / 51,45

2023: Yüzde 59,76 / 44,9

Hatay

2018: Yüzde 48,54 / 36,2

2023: Yüzde 48,03 / 33,83

Kahramanmaraş

2018: Yüzde 74,18 / 58,47

2023: Yüzde 71,88 / 47,72

Kilis

2018: Yüzde 70,09 / 50,83

2023: Yüzde 65,55 / 39,67

Malatya

2018: Yüzde 69,19 / 53,87

2023: Yüzde 69,39 / 45,15

Osmaniye

2018: Yüzde 62,98 / 36,27

2023: Yüzde 62,31 / 33,17

Şanlıurfa