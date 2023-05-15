Yabancı yatırımcılardan ilk yorumlar: En kötü sonuç

Uluslararası yatırımcılar, dünkü seçim sonuçlarının piyasalar için en kötü sonuçlardan biri olduğunu söylüyor.

Fotoğraf: AA

Resmi olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 49,42, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,95, Sinan Oğan yüzde 5,2 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Saat 12:20 itibariyle AA verilerine göre açılan sandık sayısı oranı yüzde 99,38.

Şu anki sonuçlara göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci tur seçiminde yarışacak.

İktidarın yaklaşık 2,5 senedir yürüttüğü ‘heterodoks’ politikalar nedeniyle yüksek enflasyon rağmen faiz oranları düşürüldü. Bu yolla enflasyonun düşürülmesi ve cari fazla verilmesi hedefleniyordu. Ama bu hedeflere ulaşılamadı, aksine dah da kötüleşti. Döviz kurları rekor seviyelere yükselirken yatırımcılar Türkiye’yi terk ediyor.

Kılıçdaroğlu’ysa ‘ortodoks’ yani genel kabül gören politikalara geçmeyi vadediyordu. Bu da uluslararası yatırımcılar için ilgi çekiciydi.

Yatırımcılar ve ekonomi aktörleri bu nedenle dünkü sonuçlarla ilgili kötümser yorumlarda bulunuyor.

‘En kötü sonuç’

Yatırımcılar, dünkü sonuçların piyasalar için en kötü sonuç olduğu ve ikinci tura kadarki süreç boyunca belirsizliğin hakim olacağı görüşünde.

Bloomberg’e konuşan ekonomi aktörleri şunları dedi:

*RAM Capital’de para yöneticisi olarak çalışan Ögeday Topçular: “Bu sonuçlar, piyasalar için en kötü sonuçlardan biri olur. Önümüzdeki iki hafta boyunca belirsizlik hakim olacak.

*Londra merkezli In Touch Capital’in kıdemli döviz analisti Piotr Matys: “Önümüzdeki iki hafta, Türk siyasetinde muhtemelen en gergin hafta olacak. Lirayı nispeten istikrarlı tutmak için arka kapı döviz müdahalelerinin önümüzdeki iki hafta boyunca devam etmesi muhtemel.”

*Politika araştırma merkezi Medley Global Advisors’ın yöneticilerinden Nick Stadtmiller: “Hükümetin lirayı destekleme çabaları Merkez Bankası’nın rezervlerini tüketti. Sonsuza kadar dayanamazlar ve önümüzdeki birkaç çeyrekte ciddi bir devalüasyon olması muhtemel. İlk etapta, daha fazla sermaye kaçışını önlemek için hükümetin zımnen yürürlükte olan kontroller sıkılaştırılabilir.”

‘Büyük hayal kırıklığı’

Reuters’a konuşan aktörlerse şunları dile getirdi:

*Danışmanlık şirketi Tellimer’ın hisse senedi araştırma başkanı Hasnain Malik: “Sonuçlar Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını ve söz verdiği ortodoks ekonomi politikasına dönüşü umut eden yatırımcılar için büyük bir hayal kırıklığı.”

*Sermaye piyasası şirketi Candriam’ın fon yöneticisi Richard Briggs: “Erdoğan’ın kazanması ekonomik dengesizliğin, alışılmışın dışında para politikasının ve lirayı desteklemek için maliyetli çabaların devamı anlamına geliyor. Sonuçlar piyasalar için neredeyse kesinlikle olumsuz.”