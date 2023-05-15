Soylu’nun ‘darbeci’ dediği Biden’ın seçim yorumu: O bölge yeterince sorunlu

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EMRE ZOR

ABD Başkanı Joe Biden, seçim sonuçlarına ilişkin olarak, ‘‘Kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölgesinde zaten yeterince sorun var’’ dedi.

Türkiye’de seçim akşamı her kaynağın farklı oy oranları açıklamasının kafa karışıklıklarına neden olduğu saatlerde ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde bisiklet turundaydı. Biden, bisikletiyle basın mensuplarının bulunduğu noktaya yaklaştığında bir gazeteci seçimlere ilişkin, ‘‘Muhalefet önde gidiyoruz derken ana akım medya Tayyip Erdoğan’ın önde olduğunu söylüyor. Ne düşünüyorsunuz?’’ diye sordu.

Bunun üzerine gülümseyen Biden, ‘‘Tanıdık geldi’’ dedi ve ekledi: ‘‘Kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölgesinde zaten yeterince sorun var.’’

Fotoğraf: Twitter

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan paylaştığı bir videoda, kendisini dinleyen vatandaşlara, ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Türkiye’yi Gezi, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim ve 15 Temmuz’da yenemedik. Şimdi 14 Mayıs’ta yeneceğiz” dediğini öne sürmüştü.

Bisiklet turundaydı

Türkiye’de seçim akşamı her kaynağın farklı oy oranları açıklamasının kafa karışıklıklarına neden olduğu saatlerde Biden, Delaware eyaletinde bisiklet turundaydı.

Biden, bisikletiyle basın mensuplarının bulunduğu noktaya yaklaştığında bir gazeteci seçimlere ilişkin, ‘‘Muhalefet önde gidiyoruz derken ana akım medya Tayyip Erdoğan’ın önde olduğunu söylüyor. Ne düşünüyorsunuz?’’ diye sordu. Bunun üzerine gülümseyen Biden, ‘‘Tanıdık geldi’’ dedi ve ekledi: ‘‘Kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölgesinde zaten yeterince sorun var.’’

Biden cracked a joke today about the Turkish election, saying the situation — results still coming in, but an incumbent potentially claiming a victory when he may have been defeated — sounded familiar. pic.twitter.com/82UdA0ov29 — Josh Wingrove (@josh_wingrove) May 14, 2023

Seçim polemiği

Soylu, bir paylaşımında da Biden’in 2020 ABD başkanlık seçimleri sırasında sarf ettiği şu cümleyi hatırlatmıştı: “Türkiye’deki muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım.” Biden, başkan adayıyken Türkiye’deki muhalefetin desteklenmesi gerektiğini söylemiş, o dönem muhalefet ve iktidar Biden’a çıkışmıştı.

Biden, o gün şunları söylemişti:

*Bence ona (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için… Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

*Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.

*Çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbeyle değil, seçim süreciyle. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

*Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye, Rusya’ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Uzun bir zaman önce o elmadan bir ısırık aldılar. Ama şu ana kadar onlara davrandığımız şekilde davranmaya devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş olacak.