Meclis’in beşte biri kadın vekillerden oluştu

Seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis’e bu yasama döneminde toplam 121 kadın milletvekili seçildi.

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Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı bir oya hiçbir aday ulaşamadığı için ikinci tur seçime 28 Mayıs’ta gidilecek.

Ayrıca kesin olmayan sonuçlara göre bu yasama döneminde TBMM’de görev alacak kadınlar da belli oldu. ANKA’nın aktardığına göre AKP’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den altı, MHP’den üç ve TİP’ten bir olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi.

Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekili oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.

31 ilde kadın vekil yok

Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor. Bu iller şöyle:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak