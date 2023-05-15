Fransız basını: Türkiye sersemledi

Seçimler Fransız basını tarafından da yakından takip edildi. Sonuçlar, ‘Tayyip Erdoğan için tam bir mucize‘ diye nitelendi. 28 Mayıs’ta ‘eşi görülmemiş bir ikinci tur’ düzenleneceği belirtildi.

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Libération, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını, ‘Erdoğan için tam bir mucize’ başlığıyla duyurdu.

Haberde, Paris Siyaset Bilimleri Enstitüsü’nden (Sciences Po) Bayram Balcı’yla yapılan bir söyleşiye yer verildi. Balcı seçim sonuçları için, ‘‘Hayal kırıklığına uğradım ama aynı zamanda utandım. Çünkü Türk seçmenini çok yanlış anladığımı görüyorum’’ dedi.

Le Figaro ise ‘Kılıçdaroğlu’nun aşırı sağdan yüzde 5 oya ihtiyacı var’ manşetini attı ve ‘İslamcı-muhafazakar Erdoğan anket öngörülerini solladı’ diye yazdı.

‘Eşi görülmemiş ikinci tur’ başlığıyla seçimlere dikkat çeken Le Monde, hiçbir adayın yüzde 50’ye ulaşamamasına ilişkin, “Neredeyse kesindi ve artık kesinleşti” diye yazdı.

Aynı manşeti kullanan France 24, seçim sonuçlarını inceleyerek geçen bir gecenin ardından Türkiye’nin sersemlemiş şekilde uyandığını yazdı. Haberde muhalefetin Meclis’te çoğunluğu sağlayamadığına dikkat çekti: ‘‘Artık anayasayı değiştirmek ve parlamenter sisteme dönmek çok zor. Kemal Kılıçdaroğlu kazansa bile kurumlar değiştirilemez.’’