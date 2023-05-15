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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un vekilleri: AKP 40 koltuk kazandı

Kesinleşmemiş sonuçlara göre AKP, İstanbul’daki 98 vekil koltuğunun 40’ını aldı. CHP’nin çıkardığı vekil sayısıysa 31.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı’na göre İstanbul’daki sandıkların tamamı açıldı. Kentte yüzde 48,55’le Kemal Kılıçdaroğlu birinci durumda. Ancak milletvekilliği açısından AKP önde.


Tablo şöyle:

Birinci bölge

AKP: Yüzde 34,54 (14 vekil)

CHP: Yüzde 31,69 (12 vekil)

İYİ Parti: Yüzde 7,80 (Üç vekil)

Yeşil Sol Parti: Yüzde 6,32 (İki vekil)

MHP: Yüzde 6,15 (İki vekil)

TİP: Yüzde 4,63 (Bir vekil)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,98 (Bir vekil)

28. Dönem Milletvekilleri

İkinci bölge

AKP: Yüzde 38,20 (12 vekil)

CHP: Yüzde 26,57 (Sekiz vekil)

İYİ Parti: Yüzde 8,62 (İki vekil)

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7,43 (İki vekil)

MHP: Yüzde 5,74 (Bir vekil)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,86 (Bir vekil)

TİP: Yüzde 3,70 (Bir vekil)

28. Dönem Milletvekilleri

Üçüncü bölge

AKP: Yüzde 35,67 (14 vekil)

CHP: 26,32 (11 vekil)

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,67 (Dört vekil)

İYİ Parti: Yüzde 8,07 (Üç vekil)

MHP: Yüzde 6,57 (İki vekil)

TİP: Yüzde 3,72 (Bir vekil)

Yeniden Refah Partisi: 3,14 (Bir vekil)

28. Dönem Milletvekilleri

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