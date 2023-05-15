İstanbul’un vekilleri: AKP 40 koltuk kazandı

Kesinleşmemiş sonuçlara göre AKP, İstanbul’daki 98 vekil koltuğunun 40’ını aldı. CHP’nin çıkardığı vekil sayısıysa 31.
Anadolu Ajansı’na göre İstanbul’daki sandıkların tamamı açıldı. Kentte yüzde 48,55’le Kemal Kılıçdaroğlu birinci durumda. Ancak milletvekilliği açısından AKP önde.
Tablo şöyle:
Birinci bölge
AKP: Yüzde 34,54 (14 vekil)
CHP: Yüzde 31,69 (12 vekil)
İYİ Parti: Yüzde 7,80 (Üç vekil)
Yeşil Sol Parti: Yüzde 6,32 (İki vekil)
MHP: Yüzde 6,15 (İki vekil)
TİP: Yüzde 4,63 (Bir vekil)
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,98 (Bir vekil)
İkinci bölge
AKP: Yüzde 38,20 (12 vekil)
CHP: Yüzde 26,57 (Sekiz vekil)
İYİ Parti: Yüzde 8,62 (İki vekil)
Yeşil Sol Parti: Yüzde 7,43 (İki vekil)
MHP: Yüzde 5,74 (Bir vekil)
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,86 (Bir vekil)
TİP: Yüzde 3,70 (Bir vekil)
Üçüncü bölge
AKP: Yüzde 35,67 (14 vekil)
CHP: 26,32 (11 vekil)
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,67 (Dört vekil)
İYİ Parti: Yüzde 8,07 (Üç vekil)
MHP: Yüzde 6,57 (İki vekil)
TİP: Yüzde 3,72 (Bir vekil)
Yeniden Refah Partisi: 3,14 (Bir vekil)