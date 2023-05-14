İstanbul: İki ajansa göre de Kılıçdaroğlu önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde hem AA hem de ANKA’ya göre Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da önde.
Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı.
Saat 20:15 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 37,57):
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,58
Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,48
Sinan Oğan: Yüzde 4,53
Muharrem İnce: Yüzde 0,41
Saat 19:09 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 2,3):
Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,77
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,58
Sinan Oğan: Yüzde 5,04
Muharrem İnce: Yüzde 0,34
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