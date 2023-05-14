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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul: İki ajansa göre de Kılıçdaroğlu önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde hem AA hem de ANKA’ya göre Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da önde.

Fotoğraf: AA

Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı.


Saat 20:15 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 37,57):

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,58

Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,48

Sinan Oğan: Yüzde 4,53

Muharrem İnce: Yüzde 0,41

Saat 19:09 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 2,3):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,77

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,58

Sinan Oğan: Yüzde 5,04

Muharrem İnce: Yüzde 0,34

Seçim 2023

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